Una donna è entrata questa mattina nel Duomo di Nola e ha fatto cadere la statua di San Paolino, un manufatto risalente al 1500. Il gesto ha provocato danni alla statua, di cui ancora non si conoscono le ragioni. La chiesa cattedrale di Nola è stata teatro di questo episodio, che ha visto protagonista la donna senza ulteriori dettagli disponibili.

Una donna ha danneggiato la statua di San Paolino. Il fatto è accaduto, nella mattinata di oggi, nella chiesa cattedrale di Nola. Da quanto è stato finora ricostruito, la donna è entrata nel Duomo si è recata sull'altare, facendo cadere la statua del patrono della città di Nola che per fortuna è finita su una mensola sottostante. In questo modo i danni sono stati attenuati. Poi si è allontanata. Uno dei custodi ha fatto scattare l’allarme ed ha chiamato i carabinieri: agli investigatori la donna non ha saputo spiegare i motivi del suo gesto. La statua è stata successivamente affidata alla direttrice dell’ufficio dei beni culturali della curia di Nola, Tonia Solpietro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Donna entra nel Duomo di Nola e fa cadere la statua di San Paolino. Ignoti i motivi del gesto, l’opera è un manufatto del '500

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