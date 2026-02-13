La statua del Duomo adottata dal Gruppo Fnm | l' opera esposta in Cadorna

Il Gruppo Fnm ha deciso di adottare la statua del Duomo chiamata il ‘Santo barbuto con libro’ e l’ha esposta in piazza Cadorna, rendendola simbolo di cultura insieme alla Veneranda Fabbrica del Duomo.

Il 'Santo barbuto con libro' è esposta da oggi presso la sede di Fnm di piazzale Cadorna. L'opera è stata restaurata nell'ambito del progetto 'Adotta una statua', promosso dalla Veneranda Fabbrica del Duomo È il ‘Santo barbuto con libro’ ad essere stato scelto come simbolo di cultura da Fnm insieme a Veneranda Fabbrica del Duomo. Da oggi la statua è visibile a tutti presso la sede di Fnm di piazzale Cadorna. L’opera è stata restaurata grazie al contributo della società nell’ambito del progetto ‘Adotta una statua’, promosso dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. La nuova scultura ha preso il posto della precedente statua ottocentesca di ‘San Abdon’, che è rimasta visibile al pubblico dal giugno 2022, quando Fnm ha aderito al progetto culturale.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su gruppo fnm

Milano, 13 febbraio – Il Gruppo Fnm ha deciso di adottare una nuova statua del Duomo di Milano, che da oggi è esposta e visibile a tutti presso la sede di piazzale Cadorna 14.

Ultime notizie su gruppo fnm

Argomenti discussi: Como, in Duomo come a Lourdes: la statua della Madonna, il gesto dell'acqua e poi la solenne processione; Duomo di Milano: visite guidate alle Terrazze; Addio allo scultore Fiorenzo Bacci: le sue opere esposte in tutto il mondo; L'incredibile impresa del pulpito di Giovanni Pisano: com'è la mostra di Pisa.

Gruppo Fnm adotta una nuova statua del Duomo di MilanoMilano, 13 feb. (Adnkronos) - La statua 'Santo barbuto con libro' è esposta da oggi e visibile a tutti presso la sede di Fnm di piazzale Cadorna 14, a Milano. L'opera è stata restaurata grazie al cont ... msn.com

fnm espone il 'santo barbuto con libro' dopo il restauro: un ponte tra duomo e cittàdopo il restauro sostenuto da Fnm nell'ambito di 'adotta una statua', il 'santo barbuto con libro' del Quattrocento è esposto al pubblico nella sede di piazzale Cadorna, consolidando il legame tra il ... notizie.it

Continua la collaborazione tra il CRA FNM e BusForFun.com società del Gruppo FNM per la partecipazione ad eventi sportivi e concerti. Clicca qui per scaricare l’iniziativa: https://www.crafnm.it/wp-content/uploads/2026/01/Circolare-n.053-2026-MILAN-COM - facebook.com facebook