NBA i risultati della notte 5 gennaio | Oklahoma City cade sulla sirena Doncic trascina i Lakers

Nella notte NBA si sono svolti otto incontri, con alcune partite che hanno riservato esiti sorprendenti. Oklahoma City ha subito una sconfitta all’ultimo secondo a Phoenix, mentre i Lakers hanno rimontato con successo, grazie a una prestazione significativa di Luka Doncic. Ecco i risultati principali di questa giornata di pallacanestro professionistica.

Sono stati otto i match di NBA disputati tra la sera di ieri e questa notte, una notte segnata dal colpo allo scadere che condanna Oklahoma City sul parquet di Phoenix e dalla grande rimonta dei Lakers, guidati da uno straordinario Luka Doncic. Tra canestri decisivi, parziali devastanti e prestazioni individuali di altissimo livello, spiccano il buzzer beater di Devin Booker contro i Thunder, miglior record della lega, e i 36 punti di Doncic che firmano il successo di Los Angeles su Memphis. Nonostante le assenze, Detroit passa a Cleveland 114-110 grazie ai 27 punti di Cade Cunningham e ai 25 di Daniss Jenkins, devastante con 21 punti nel solo secondo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (5 gennaio): Oklahoma City cade sulla sirena, Doncic trascina i Lakers Leggi anche: NBA, i risultati della notte (1° novembre): tempo di NBA Cup, Leonard fa gioire i Clippers, Doncic dice 44 e trascina i Lakers Leggi anche: NBA, i risultati della notte (19 novembre): Doncic trascina i Lakers, been Celtics e Spurs Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Detroit travolge i Lakers, Boston passa a Utah; NBA, i risultati della notte (5 gennaio): Oklahoma City cade sulla sirena, Doncic trascina i Lakers; NBA, risultati della notte: Boston travolge i Clippers, cadono Knicks e Spurs; NBA, i risultati della notte (29 dicembre): Kawhi Leonard vola, i Clippers pure. Scottie Barnes nella storia dei Raptors. NBA 2025/26, tutti i risultati della notte del 4 gennaio! – VIDEO - Ecco tutti i risultati della notte di regular season NBA 2025/26. generationsport.it

NBA, risultati della notte: Boston travolge i Clippers, cadono Knicks e Spurs - Jaylen Brown pareggia il suo massimo in carriera da 50 punti e schianta i Clippers, interrompendo la loro striscia di 6 successi in fila. sport.sky.it

NBA, i risultati della notte (4 gennaio): Jaylen Brown fa 50 e trascina i Celtics, vincono Raptors e 76ers - Otto partite disputate nella notte NBA: diversi i confronti interessanti, c'è una buona maggioranza di vittorie previste, ma anche qualche sorpresa ... oasport.it

NBA, risultati della notte: Boston travolge i Clippers, cadono Knicks e Spurs | Sky Sport x.com

In attesa che arrivi il 10 gennaio (giorno della ripresa ufficiale delle gare), vi presentiamo un breve articolo che riassume i risultati maturati nel turno pre-natalizio del campionato arancio-blu di calcio. Buona lettura...e buona notte! - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.