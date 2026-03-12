L’esodo degli studenti Aumentano le iscrizioni agli istituti superiori fuori dal territorio

Per l’anno scolastico prossimo, quasi un terzo degli studenti che frequentano le medie in Lunigiana sceglie di iscriversi a istituti superiori situati fuori dal territorio. Questo dato conferma un trend già osservato negli anni recenti, con un crescente numero di giovani che preferiscono proseguire gli studi altrove. La situazione riguarda principalmente le iscrizioni per le scuole superiori, che mostrano un allontanamento rispetto alla regione.

Le iscrizioni agli istituti superiori per l’anno scolastico prossimo confermano un trend che in Lunigiana preoccupa ormai da tempo: quasi un terzo degli studenti in uscita dalle medie sceglie di proseguire gli studi fuori dal territorio. Su 374 ragazze e ragazzi che quest’anno hanno concluso il ciclo della secondaria di primo grado, solo 264 rimangono in Lunigiana, mentre 110 optano per istituti di altre zone. Il fenomeno dell’esodo scolastico registra un ulteriore incremento: 19 studenti in più rispetto allo scorso anno hanno scelto di lasciare la Lunigiana. La destinazione preferita è la provincia della Spezia, che accoglie 95 studenti lunigianesi, in 12 scelgono scuole della provincia di Massa, ma fuori dalla Lunigiana e 3 studenti optano per altre province o regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

