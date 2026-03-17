In una conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler conquistare Cuba, affermando di poterla liberare o prenderla. Ha rivolto minacce all’isola, parlando di un possibile onore nel conquistare Cuba e di un’azione futura in tal senso. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui piani di intervento e sulle intenzioni relative a Cuba.

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è tornato a parlare di Cuba, rivelando di essere pronto a conquistare l’isola. Il numero uno della Casa Bianca, in occasione di una conferenza stampa a Washington, ha dichiarato: “Penso di poterci fare tutto quello che voglio”. La minaccia di Donald Trump sul destino di Cuba Stanno facendo molto discutere le parole pronunciate da Donald Trump in una conferenza stampa allestita a Washington. Parlando di Cuba, il presidente Usa ha detto: “Credo proprio che avrò l’onore di conquistarla. Sarebbe fantastico. Un grande onore”. Il tycoon ha poi spiegato ulteriormente il suo piano sul destino de L’Avana: “Posso liberarla o prenderla, penso di poterci fare tutto quello che voglio”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump minaccia Cuba e punta a conquistare l'isola: "Avrò questo onore, posso liberarla o prenderla"

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