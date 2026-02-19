Addio ad Athos aveva 102 anni | Esempio concreto di generosità

Athos, morto a 102 anni, ha lasciato un segno tangibile con un gesto semplice ma significativo: donare un’ambulanza al Comitato di Bergamo della Croce Rossa Italiana. La sua lunga vita è stata segnata da azioni concrete, tra cui l’aiuto alla comunità. Nel 2010, ha scelto di sostenere il volontariato offrendo un veicolo essenziale per le emergenze, dimostrando generosità senza riserve. La sua storia rappresenta un esempio di altruismo pratico e di impegno verso gli altri. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi lo ha conosciuto.

IL LUTTO. In ricordo del padre, aveva regalato al Comitato di Bergamo della Croce Rossa Italiana un'ambulanza. È mancato mercoledì 18 febbraio all'età di 102 anni Athos Lavezzari. La scorsa estate, con una generosa donazione, aveva regalato al Comitato di Bergamo della Croce Rossa Italiana un'ambulanza dotata di strumentazioni all'avanguardia, destinata ai servizi più complessi. Energia inesauribile, memoria lucidissima e, soprattutto, un grande senso di solidarietà: Lavezzari, classe 1924, che abitava nel quartiere della Malpensata, aveva coronato lo scorso giugno un desiderio coltivato a lungo.