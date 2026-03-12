La mostra del regista Netflix Adrian Bol all’Ara Pacis

Alla mostra del regista Netflix Adrian Bol all’Ara Pacis sono state esposte dodici opere in un’unica giornata. Sono state presentate performance artistiche e donato un grande dipinto destinato all’Ospedale Cristo Re di Roma. L’evento ha coinvolto artisti e pubblico in un’unica occasione di esposizione e iniziative culturali.

Dodici opere esposte per un solo giorno, performance artistiche e la donazione di un grande dipinto destinato all'Ospedale Cristo Re di Roma. È "Through the Fire", una mostra di un solo giorno che unisce arte contemporanea e ricerca spirituale, firmata dall'artista e regista olandese Adrian Bol e ospitata mercoledì 18 marzo dal Museo dell'Ara Pacis. Il progetto espositivo, curato da Luca Papa, è promosso e organizzato da Open Mind APS, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. I lavori portati a Roma da Bol si muovono tra astrazione e figurazione, con forme essenziali e figure archetipiche immerse in campiture luminose dominate dai toni del giallo e dell'oro.