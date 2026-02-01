Liste di proscrizione di docenti di sinistra | l’antifascismo è scritto nella costituzione Il documento firmato da 305 tra insegnanti personale ATA e docenti universitari

Un documento firmato da 305 insegnanti, personale ATA e docenti universitari sta facendo discutere in città. Si tratta di una lista di proscrizione rivolta a docenti di sinistra, con l’affermazione che “l’antifascismo è scritto nella Costituzione”. Il manifesto, apparso in un liceo di Pordenone, ha acceso una polemica che ora si espande oltre i confini locali.

Un manifesto comparso in un liceo di Pordenone ha fatto uscire una vicenda locale dai confini della città. Il foglio, poi rimosso, rimandava tramite un codice QR a un questionario online promosso da Azione Studentesca. Le domande invitavano gli studenti a segnalare presunti episodi di propaganda politica in classe, chiedendo di raccontare i casi ritenuti più evidenti. Iniziative analoghe, secondo quanto emerso, sarebbero state replicate anche in altri contesti scolastici. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Pordenone Liceo «Segnalate i docenti di sinistra». Le liste di proscrizione della destra Il tema delle liste di proscrizione dei docenti di sinistra, promosse da Azione Studentesca, suscita attenzione e riflessione. Firmato il nuovo contratto per la scuola: aumenti, arretrati e bonus per docenti e personale Ata Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pordenone Liceo Argomenti discussi: Le liste proscrizione di Azione Studentesca: la scuola non ci sta; USB Scuola contro la schedatura e le liste di proscrizione dei docenti! - USB Pubblico Impiego; Segnalate i docenti di sinistra. Le liste di proscrizione della destra; Questionario su prof di sinistra, il Ministero avvia accertamenti. Frassinetti: Verifica dei fatti. Sarebbe iniziativa autonoma, non liste di proscrizione. Faenza. Volantini di AS fuori da una scuola per segnalare i prof di sinistra. Il sindaco: No a liste di proscrizione, del passatoVolantini di Azione Studentesca per segnalare prof di sinistra, fuori da una scuola di Faenza. Il sindaco: ricordano liste di proscrizione ... ravennanotizie.it Segnala il prof di sinistra, volantini di Azione Studentesca anche nelle scuole di Cesena. I Giovani Democratici: No a liste di proscrizioneI Giovani Democratici di Cesena in una nota esprimono la più ferma e indignata condanna per le segnalazioni ricevute da alcune scuole del ... corriereromagna.it “Le liste di proscrizione degli insegnanti di sinistra Non si adattano a una democrazia liberale come la nostra, ma soltanto ai regimi.” Le parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, descrivono con chiarezza la gravità di quanto accaduto. Un’i - facebook.com facebook Elly Schlein ha perso un’altra occasione per tacere. Invece di difendere la neutralità della scuola, ha scelto di attaccare Giorgia Meloni parlando addirittura di “liste di proscrizione”. Una parola grossa. x.com

