Liste di proscrizione di docenti di sinistra | l’antifascismo è scritto nella costituzione Il documento firmato da 305 tra insegnanti personale ATA e docenti universitari

1 feb 2026

Un documento firmato da 305 insegnanti, personale ATA e docenti universitari sta facendo discutere in città. Si tratta di una lista di proscrizione rivolta a docenti di sinistra, con l’affermazione che “l’antifascismo è scritto nella Costituzione”. Il manifesto, apparso in un liceo di Pordenone, ha acceso una polemica che ora si espande oltre i confini locali.

Un manifesto comparso in un liceo di Pordenone ha fatto uscire una vicenda locale dai confini della città. Il foglio, poi rimosso, rimandava tramite un codice QR a un questionario online promosso da Azione Studentesca. Le domande invitavano gli studenti a segnalare presunti episodi di propaganda politica in classe, chiedendo di raccontare i casi ritenuti più evidenti. Iniziative analoghe, secondo quanto emerso, sarebbero state replicate anche in altri contesti scolastici. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

«Segnalate i docenti di sinistra». Le liste di proscrizione della destra

Il tema delle liste di proscrizione dei docenti di sinistra, promosse da Azione Studentesca, suscita attenzione e riflessione.

