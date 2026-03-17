Un commento pubblicato sul Fatto quotidiano mette in discussione l’idea di rinunciare a qualcosa che si ritiene legittimo. L’autore sottolinea che le opinioni e i pregiudizi variano tra le persone, e che questa diversità rappresenta una realtà positiva. La discussione si concentra sulla differenza di vedute all’interno del giornale, evidenziando come la pluralità di pensiero sia presente anche in questa redazione.

Non abbiamo tutti le stesse idee e gli stessi pregiudizi, qui nella ridotta del Fatto quotidiano: e meno male. Né, di conseguenza, gli stessi sensi di colpa. L’altro giorno Seif, la società editrice del Fatto, ha comunicato ai lettori d’aver chiesto il contributo straordinario all’editoria (10 centesimi per ogni copia venduta) per garantire la continuità aziendale, sostenere la transizione digitale in corso e prevenire eventuali situazioni di rischio. Non c’è nulla di male: nel 2022 il governo introdusse il contributo per aiutare i giornali a fronteggiare l’emergenza dei costi industriali (aumento del prezzo della carta, della stampa e dell’energia). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dissento col Fatto! Che virtù c’è nel rinunciare a qualcosa cui si ha diritto?

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