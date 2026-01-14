I dazi di Trump sono un successo? Tutti i motivi per cui dissento da Rampini
L’articolo di Federico Rampini sui dazi di Trump solleva diverse questioni che meritano un’analisi approfondita. In questa riflessione, esaminerò i motivi per cui la mia opinione si discosta da quella espressa e cercherò di offrire una prospettiva equilibrata sui reali effetti di quelle politiche commerciali. Un’analisi critica, sobria e basata su dati, per comprendere meglio le conseguenze delle decisioni adottate.
Ho provato la sensazione di trovarmi di fronte ad un pezzo di cattivo giornalismo leggendo un articolo di Federico Rampini, noto opinionista del Corriere. Il pezzo, pubblicato venerdì 9 gennaio, riguarda la pronuncia sulla legittimità dei dazi da parte della Corte Costituzionale americana attesa nei prossimi giorni. Nell’articolo il giornalista sostiene sostanzialmente due tesi. La prima è che la Corte non deve bocciare i dazi perché questo avrebbe aumentato l’incertezza nell’economia mondiale, a causa dei possibili rimborsi. La seconda è che i dazi sono stati un colpo di genio economico di Trump, imprenditore peraltro più volte fallito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
