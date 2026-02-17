ATP Doha Sinner | Ottima prestazione nel vento Brignone? Ha fatto qualcosa di incredibile
Jannik Sinner ha dimostrato grande determinazione a Doha, superando le difficoltà del vento durante la partita. La giornata ha portato anche le vittorie di Federica Brignone e Lisa Vittozzi, che hanno conquistato risultati sorprendenti nelle rispettive discipline. Brignone, in particolare, ha compiuto un'impresa che ha lasciato tutti senza parole, dimostrando la sua forza in condizioni complicate.
Sinner supera il test del vento a Doha, l’Italia festeggia Brignone e Vittozzi: un’onda di successi olimpici. Doha, Qatar – Jannik Sinner avanza con sicurezza al Qatar ExxonMobil Open 2026, imponendosi su Tomas Machac in un match reso complesso dalle raffiche di vento. Mentre il tennista italiano guarda agli ottavi di finale, l’attenzione del Paese è ancora rivolta alle straordinarie imprese di Federica Brignone e Lisa Vittozzi alle Olimpiadi invernali, un’ondata di medaglie che accende l’orgoglio sportivo nazionale. Adattamento e intensità: la chiave della vittoria nel vento di Doha. Il debutto di Sinner nel torneo di Doha è stato caratterizzato da un solido 6-4, 6-1.🔗 Leggi su Ameve.eu
“Nessuno ci riuscirebbe, sta facendo qualcosa di incredibile. So quello che ha passato”: Sinner elogia Federica Brignone
Sinner ha espresso ammirazione per Federica Brignone, sottolineando l’impegno e la percorso della skiarista.
Brignone rientra ed è subito sesta. Sinner: «Ha fatto qualcosa che pochissimi riescono a fare, lo sci è pericoloso»
Federica Brignone ritorna in gara dopo dieci mesi di assenza, piazzandosi subito in sesta posizione nel gigante di Plan de Corones.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sinner soddisfatto: 'Ottima prestazione nonostante il vento'. VIDEO; ATP Doha, Sinner debutta contro Machac: il tabellone; ATP Doha, gli avversari e il percorso teorico di Sinner e Alcaraz; ATP Doha 2026, per Sinner secondo giorno di allenamento: prima sfrattato da Cocciaretto, poi le dolci parole per Brignone.
ATP Doha, Sinner: Ottima prestazione nel vento. Brignone? Ha fatto qualcosa di incredibileCon Popyrin sarà difficile, ha molte potenzialità, ha ammesso Jannik Sinner da Doha. Mi sento pronto, ma posso controllare solo me stesso ... ubitennis.com
Sinner dopo la vittoria contro Machac: Ottima prestazione nonostante il vento??'Su0010u000b???/d???}??&??\O [?u0004???=m?u000b?u0010?=???u0010u000b??*w??-w???/}?=?q?`?u001f?=?u0003H??u0006cO??O??u001dx????u000f?u001e?????t?u0011I?P?Zn?5?4?*?bu001d6u0011u001f?+?u0006???Z&?&b? ... sport.sky.it
#Sinner vince a Doha e viene intervistato da un ex calciatore: e sugli spalti spunta un ex #Psg... x.com
Jannik Sinner ha esordito a Doha con una vittoria agevole contro Machac. Ma a diventare virale è l'intervista con Rio Ferdinand facebook