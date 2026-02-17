ATP Doha Sinner | Ottima prestazione nel vento Brignone? Ha fatto qualcosa di incredibile

Jannik Sinner ha dimostrato grande determinazione a Doha, superando le difficoltà del vento durante la partita. La giornata ha portato anche le vittorie di Federica Brignone e Lisa Vittozzi, che hanno conquistato risultati sorprendenti nelle rispettive discipline. Brignone, in particolare, ha compiuto un'impresa che ha lasciato tutti senza parole, dimostrando la sua forza in condizioni complicate.