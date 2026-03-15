Dal 24 marzo, Disney+ ospiterà lo speciale dedicato al 20° anniversario di Hannah Montana, serie che ha segnato una generazione. Miley Cyrus tornerà a interpretare il personaggio iconico in un evento speciale che celebra due decenni dal debutto sulla piattaforma. Lo spettacolo sarà disponibile per gli spettatori che vogliono rivivere i momenti più memorabili della serie.

Hannah Montana 20th Anniversary Special arriverà su Disney+ il 24 marzo. Lo speciale celebrerà l’iconica serie che ha definito una generazione, esattamente vent’anni dopo il suo debutto su Disney Channel. Girato davanti a un pubblico in studio, lo speciale includerà un’intervista esclusiva e approfondita a Miley Cyrus, condotta da Alex Cooper. La conversazione offrirà uno sguardo ravvicinato alla creazione di uno dei personaggi più iconici della cultura pop, mostrando l’impatto duraturo che la serie e il personaggio stesso hanno avuto sui fan di tutto il mondo. Con nostalgia e un punto di vista nuovo, Miley Cyrus ripercorrerà i momenti, la musica e i ricordi che hanno definito un’epoca. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Miley Cyrus torna a vestire i panni di Hannah Montana dal 24 marzo!

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