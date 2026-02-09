Disclosure Day | Steven Spielberg svela il suo nuovo incontro ravvicinato nel trailer del Super Bowl

Durante il Super Bowl LX, Universal Pictures ha mostrato il primo trailer di “Disclosure Day”, il nuovo film di Steven Spielberg. Si tratta del suo ritorno alle storie di alieni e incontri ravvicinati, dopo tanto tempo. I fan della fantascienza sono già in fermento e non vedono l’ora di scoprire cosa ha preparato il regista di “E.T.”.

L’attesa è finita per i fan della fantascienza d’autore. Durante il Super Bowl LX, Universal Pictures ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Disclosure Day, il nuovo progetto di Steven Spielberg che segna il suo ritorno alle atmosfere extraterrestri. La pellicola, descritta come un “ evento cinematografico totale “, arriverà nelle sale il prossimo 12 giugno 2026. Per questo ritorno alle origini, Spielberg ha voluto nuovamente al suo fianco lo sceneggiatore David Koepp ( Jurassic Park, La guerra dei mondi ), garantendo una narrazione solida e carica di suspense. Al centro una meteorologa ( interpretata da Emily Blunt ) che sembra perdere il controllo mentre viene influenzata da un’entità aliena. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Disclosure Day | Steven Spielberg svela il suo nuovo “incontro ravvicinato” nel trailer del Super Bowl Approfondimenti su Disclosure Day Disclosure Day | Il trailer del nuovo film UFO di Steven Spielberg Steven Spielberg torna al genere che lo ha reso famoso con Disclosure Day, un nuovo film UFO che promette suspense e mistero. Disclosure Day, rivelato il trailer del nuovo film di Steven Spielberg con Emily Blunt e Josh O’Connor La Universal Pictures ha lanciato il trailer ufficiale di Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Disclosure Day Argomenti discussi: Disclosure Day | Il nuovo trailer del film di Spielberg; Super Bowl 2026, tutti i trailer più attesi (e quelli che probabilmente non vedremo); Quali trailer vedremo al Super Bowl? Hollywood prepara un grande show; Jurassic Park: la reunion da sogno di Neill, Dern e Goldblum nello spot del Super Bowl. Super Bowl Trailer: Steven Spielberg’s ‘Disclosure Day’UPDATE: Amid Super Bowl LX, Universal Pictures has unveiled the first official full-length trailer for Disclosure Day, the forthcoming sci-fi film marking Steven Spielberg ‘s return to the domain of ... deadline.com Steven Spielberg Beams Into Super Bowl With ‘Disclosure Day’ SpotThe 2026 Super Bowl, a battle between the New England Patriots and the Seattle Seahawks, airs on NBC and streams on Peacock, the service owned by Disclosure Day studio Universal. hollywoodreporter.com Secondo Variety ecco i nuovi Trailers che vedremo in onda durante il #SuperBowl 2026: • The Mandalorian & Grogu • Disclosure Day • The Super Mario Galaxy Movie • Minions 3 • Michael facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.