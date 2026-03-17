Il maltempo ha causato gravi allagamenti nel Cosentino, in Calabria, portando all’evacuazione di alcune case vicino ai fiumi e all’intervento dei soccorsi. Numerosi video mostrano le strade invase dall’acqua e le zone allagate nella zona di Crosia. La situazione rimane critica, con le autorità impegnate in operazioni di assistenza e gestione dell’emergenza.

Il Comune di Crosia, nel Cosentino, ha disposto “l’evacuazione immediata e precauzionale di tutte le abitazioni situate in prossimità di fiumi, torrenti e corsi d’acqua del territorio comunale”. Le fiumare Trionto e Fiumarella – fanno sapere i vigili del fuoco – hanno superato gli argini provocando diffusi allagamenti. Nel centro storico, inoltre, si è verificata una frana nei pressi delle case popolari che ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di soccorso a persone rimaste bloccate in auto in panne e nelle abitazioni, a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Disastri per il maltempo in Calabria, i video degli allagamenti nel Cosentino: case evacuate vicino ai fiumi

Articoli correlati

Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino. Il sindaco di Cassano allo Ionio evacua 500 residenti: «Lasciate le vostre case» – Il videoGianpaolo Iacobini, sindaco di Cassano allo Ionio (Cosenza), ha avvisatoi residenti nelle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe che «in...

Ondata di maltempo in Calabria: esondano fiumi Busento e Campagnano, famiglie isolate nel CosentinoPiogge torrenziali, venti forti, frane, alberi caduti e soprattutto due fiumi esondati: la Calabria è stata flagellata dal maltempo nelle ultime ore.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Disastri per il maltempo in Calabria i...

Temi più discussi: Grandine e pioggia intensa a Roma: traffico in tilt e strade allagate; La primavera frena: clima più freddo da martedì con calo termico di 4-5 gradi; Decine di interventi per il maltempo. La bassa è la più colpita; Danni a quattro auto per il maltempo.

Maltempo in Calabria, scoperchiato un capannone a Stalettì vicino Catanzaro: il video del disastroForti raffiche di vento dovute all’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria hanno scoperchiato e danneggiato un capannone appartenente all’azienda di torrefazione Guglielmo Caffè, nel Comune di S ... virgilio.it

Agricoltura e florovivaismo siciliani messi in ginocchio dal maltempo. Disastri alla Piana di CataniaIl maltempo causato dai cicloni harry e Ulrike ha messo in ginocchio l'agricoltura siciliana tra gennaio e febbraio scorsi. newsicilia.it

Bisogna raccogliere i cocci dopo i disastri nostri (e altrui) e ricaricare le pile. Anche mentalmente occorre isolarsi per preparare un ottavo di finale contro un avversario agguerrito che, tolta l’Europa League, non ha più niente da chiedere a questa stagione. Co - facebook.com facebook

Oggi a SSiro VAR & AVAR hanno fatto disastri. Non mi sembra il caso riproporlo il giorno dopo, ovviamente spero che vada tutto bene. x.com