Calabria sott’acqua esondano due fiumi nel cosentino Il sindaco di Cassano allo Ionio evacua 500 residenti | Lasciate le vostre case – Il video

Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha ordinato l’evacuazione di 500 persone nelle frazioni di Piano Scafo e Lattughelle, a causa dell’esondazione di due fiumi nel territorio. La piena ha fatto aumentare il livello delle acque, che stanno invadendo le strade principali e alcune abitazioni. Gli abitanti sono stati invitati a lasciare le case immediatamente per evitare rischi, mentre i soccorritori sono già sul posto con mezzi e barche per assistere chi si trova in difficoltà.

Gianpaolo Iacobini, sindaco di Cassano allo Ionio (Cosenza), ha avvisatoi residenti nelle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe che «in via precauzionale ed urgente, è necessario per ragioni di sicurezza evacuare ed allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione». I cittadini coinvolti, circa 500, sono invitati a contattare la pagina del Comune per seguire gli aggiornamenti. La decisione del piccolo comune del Cosentino fa seguito all’esondazione, in due punti, del fiume Crati, le cui acque hanno invaso alcune coltivazioni di agrumeti presenti nella zona.🔗 Leggi su Open.online Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video. Calabria sott’acqua: fiumi esondano, famiglie isolate e ferrovie minacciate Calabria sott’acqua: fiumi esondano, famiglie isolate e ferrovie minacciate Cosenza - Piogge torrenziali e mareggiate colpiscono il Cosentino: strade chiuse, frane, evacuazioni e linee ferroviarie a rischio mentre i soccorritori lavorano senza sosta. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: La regione Calabria sott’acqua ma anche… senz’acqua: impianti automatici in tilt. Calabria sott’acqua: fiumi esondano, famiglie isolate e ferrovie minacciateCronaca nazionale Cosenza - 13/02/2026 12:25 - Piogge torrenziali e mareggiate colpiscono il Cosentino: strade chiuse, frane, evacuazioni e linee ferroviarie a rischio mentre i ... abruzzo24ore.tv Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il videoSono esondati il Busento e il Campagnano: l'acqua ha invaso le aree circostanti. Nelle ultime 48 ore 260 ml di pioggia L'articolo Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolat ... msn.com A Praia a Mare, in provincia di Cosenza, il lungomare finisce sott’acqua in seguito a una forte mareggiata. Video di @centrometeo.calabria, che ringraziamo #calabria #allertameteo - facebook.com facebook