Diretta gol Champions League | Sporting Bodo Glimt 1-0

Durante gli ottavi di finale della Champions League, si è disputato il match tra Sporting e Bodo Glimt, con lo Sporting che si è imposto per 1-0. La cronaca della partita viene aggiornata in tempo reale, offrendo una panoramica completa dei gol segnati e delle azioni più importanti, mentre il tabellino ufficiale riporta i dettagli delle marcature e delle sostituzioni. La diretta gol di Calcionews24 permette di seguire ogni dettaglio in tempo reale.

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