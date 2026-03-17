Diretta gol Champions League | Sporting Bodo Glimt 0-0

Nella partita valida per gli ottavi di finale della Champions League, Sporting e Bodo Glimt si affrontano senza segnare reti, con il risultato fermo sullo 0-0. La cronaca della sfida è aggiornata in tempo reale da Calcionews24, che fornisce sintesi, tabellino e tutte le sequenze principali dell'incontro. La diretta gol permette di seguire passo passo l'andamento della gara.

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