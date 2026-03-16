Sporting Lisbona-Bodo Glimt Champions League 17-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Tanti gol al Josè Alvalade?
Lo Sporting Lisbona affronta il BodoGlimt negli ottavi di finale della Champions League, con la partita in programma il 17 marzo 2026 alle 18:45 allo stadio Josè Alvalade. Dopo aver ottenuto numerose vittorie nel campionato, i portoghesi si trovano ora a rischiare l’eliminazione dopo la sconfitta pesante nella gara d’andata contro il team norvegese. Sono attese formazioni e pronostici, con possibilità di molti gol.
Lo Sporting Lisbona sta disputando una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni ma il rischio di uscire agli ottavi della Champions League è concreto: dopo un ottimo cammino nella fase campionato, infatti, i Leoni hanno perso malamente la gara d’andata degli ottavi di finale, contro il BodoGlimt. La squadra scandinava non è più una sorpresa:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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#Juorno #ChampionsLeague, #BodoGlimt - #SportingLisbona 3-0: i #norvegesi dominano l’andata degli ottavi x.com