Lo Sporting Lisbona affronta il BodoGlimt negli ottavi di finale della Champions League, con la partita in programma il 17 marzo 2026 alle 18:45 allo stadio Josè Alvalade. Dopo aver ottenuto numerose vittorie nel campionato, i portoghesi si trovano ora a rischiare l’eliminazione dopo la sconfitta pesante nella gara d’andata contro il team norvegese. Sono attese formazioni e pronostici, con possibilità di molti gol.

Lo Sporting Lisbona sta disputando una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni ma il rischio di uscire agli ottavi della Champions League è concreto: dopo un ottimo cammino nella fase campionato, infatti, i Leoni hanno perso malamente la gara d’andata degli ottavi di finale, contro il BodoGlimt. La squadra scandinava non è più una sorpresa:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Lisbona-Bodo/Glimt (Champions League, 17-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Josè Alvalade?

Articoli correlati

Sporting Lisbona-Bodo/Glimt (Champions League, 17-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I Leoni all’assalto per la rimontaLo Sporting Lisbona sta disputando una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni ma il rischio di uscire agli ottavi della Champions League è...

Sporting Lisbona-Estoril (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Josè Alvalade?Il lungo inseguimento dello Sporting Lisbona prosegue: le giornate passano e il Porto rimane lontano 4 punti ma i Leoni non vogliono abbandonare il...

Una raccolta di contenuti su Sporting Lisbona Bodo Glimt Champions...

Temi più discussi: Prosegue la favola del Bodo Glimt! Sporting sconfitto 3-0; Dove vedere Bodo Glimt-Sporting Lisbona in tv? Sky o Prime Video, orario; Pronostico Bodo/Glimt-Sporting CP: analisi e probabili formazioni 11/03/2026 Champions League; Il Bodo non si ferma più! Clamoroso 3-0 allo Sporting e quarti a un passo.

Bodø/Glimt-Sporting CP: video, gol e highlightsProsegue la favola dei norvegesi che, dopo aver eliminato l'Inter nel playoff, regolano 3-0 lo Sporting nel primo round degli ottavi di Champions. Padroni di casa avanti alla mezz'ora col rigore di Ve ... sport.sky.it

Pronostico Sporting Lisbona vs Bodo/Glimt – 17 Marzo 2026Nel contesto della UEFA Champions League, la sfida tra Sporting Lisbona e Bodo/Glimt accende l’interesse di tifosi e analisti. Si gioca il 17 Marzo 2026, alle ... news-sports.it

«Abbiamo dato tutto in campo, è stata una serata perfetta. » Il Bodo/Glimt continua a sorprendere in Champions League: anche lo Sporting Lisbona deve arrendersi davanti ai norvegesi. All’Aspmyra Stadion finisce 3-0 con una prestazione che lascia poco spa - facebook.com facebook

#Juorno #ChampionsLeague, #BodoGlimt - #SportingLisbona 3-0: i #norvegesi dominano l’andata degli ottavi x.com