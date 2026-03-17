Diffamazione contro il calciatore Lorenzo Pellegrini | Fabrizio Corona rinviato a giudizio

Fabrizio Corona e una ragazza di 25 anni sono stati rinviati a giudizio per calunnia e diffamazione nei confronti del calciatore Lorenzo Pellegrini. La vicenda riguarda accuse mosse nei confronti del giocatore giallorosso, che sono state giudicate sufficienti per portare i due imputati davanti a un tribunale. La decisione arriva in seguito alle indagini condotte sulle dichiarazioni e sui fatti contestati.

Corona e una ragazza di 25 anni coinvolta nella vicenda sono stati rinviati a giudizio per calunnia e diffamazione nei confronti del calciatore giallorosso IlGup di Romaha disposto ilrinvio a giudizio perFabrizio Corona, accusato didiffamazione nei confronti del centrocampistadella Roma,Lorenzo Pellegrini. La decisione arriva al termine dell’udienza preliminare e apre ufficialmente la fase del procedimento giudiziario, che entrerà nel vivo nei prossimi mesi. Al centro della vicenda c’è un’intervista pubblicata sul sito didillingernews.itin cuiuna donna di 25 anni avrebbe accusato falsamente il calciatore Lorenzo Pellegrini di stalking. Secondo l’accusa, la diffusione di tali dichiarazioni configurerebbe il reato di diffamazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Diffamazione contro il calciatore Lorenzo Pellegrini: Fabrizio Corona rinviato a giudizio Articoli correlati Fabrizio Corona, il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimento. E' indagato per diffamazioneIl calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha chiesto un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio Corona nel processo che lo... Fabrizio Corona indagato per diffamazione, il calciatore Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimentoA seguito della denuncia di Lorenzo Pellegrini, Fabrizio Corona adesso è indagato per diffamazione dopo le rivelazioni che fece su una presunta... Tutti gli aggiornamenti su Lorenzo Pellegrini Temi più discussi: Accusato di diffamazione a calciatore Pellegrini, Corona a giudizio; Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione; Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione. Fabrizio Corona sotto processo a Roma per diffamazione contro il calciatore Pellegrini: accuse di stalking smentiteIl gup di Roma ha rinviato a giudizio Fabrizio Corona indagato dalla procura di Roma per diffamazione ai danni del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini in relazione a una intervista apparsa su ‘di ... msn.com Corona rinviato a giudizio per il caso Pellegrini. La falsa accusa di stalking al calciatore della RomaL’ex fotografo dei vip dovrà rispondere di diffamazione. A processo anche la 25enne che accusò il centrocampista: dovrà rispondere di calunnia e minacce. L’udienza è fissata per il 1° dicembre ... quotidiano.net Fabrizio Corona andrà a processo per aver diffamato il giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini x.com Fabrizio Corona sarà processato a Roma per una presunta diffamazione nei confronti di Lorenzo Pellegrini. L’inchiesta nasce da un’intervista a una 25enne che aveva attribuito al calciatore accuse poi risultate infondate: nei suoi confronti i magistrati contesta - facebook.com facebook