Fabrizio Corona indagato per diffamazione il calciatore Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimento

Fabrizio Corona è stato indagato per diffamazione dopo la denuncia di Lorenzo Pellegrini, che ha richiesto un risarcimento di 100mila euro. La vicenda riguarda dichiarazioni che hanno suscitato attenzione nel mondo dello sport e dello spettacolo. La notizia evidenzia le implicazioni legali di commenti pubblici e il rispetto della reputazione delle persone coinvolte.

A seguito della denuncia di Lorenzo Pellegrini, Fabrizio Corona adesso è indagato per diffamazione dopo le rivelazioni che fece su una presunta accusa di stalking ai danni del calciatore A Fabrizio Corona è stato chiesto un risarcimento di 100mila euro da parte di Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma. Infatti lo ha denunciato per diffamazione dopo alcune dichiarazioni che ha fatto su di lui tramite il sito dillingernews.it. In particolare si contesta un'intervista fatta a una ragazza di 25enne che ha accusato di stalking il capitano della Roma. Anche la giovane ad oggi risulta indagata per calunnia e diffamazione.

