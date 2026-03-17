Il momento del Napoli continua a essere al centro di discussioni tra esperti e tifosi, con l’attenzione rivolta ai recenti risultati e alle prestazioni della squadra. La squadra mostra segnali di miglioramento e alcuni osservatori ritengono che una rimonta sia ancora possibile. Le opinioni si susseguono senza che sia ancora chiaro quale sarà l’esito finale.

Il momento del Napoli continua ad alimentare discussioni e analisi tra addetti ai lavori. Tra questi anche Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore televisivo, che ha commentato l’attualità della squadra di Antonio Conte intervenendo ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Nel corso dell’intervista, Di Gennaro si è soffermato in particolare sul rendimento di alcuni centrocampisti azzurri, sottolineando il contributo crescente di Billy Gilmour accanto a Stanislav Lobotka. “Gilmour si è integrato bene, Lobotka è unico. Ma Billy sta dettando i tempi come vuole Conte, poi con De Bruyne fa queste imbucate centrali. C’è stata diversità nel secondo tempo contro il Lecce, è un giocatore utilissimo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Gennaro: “Napoli in crescita, rimonta possibile”

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