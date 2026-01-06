Unisa caccia ai talenti digitali | borse di ricerca su Intelligenza Artificiale e Computer Quantistici
Unisa promuove opportunità di ricerca nel settore digitale, offrendo borse di studio in Intelligenza Artificiale e Computer Quantistici. L’iniziativa mira a sostenere giovani talenti e a favorire lo sviluppo di competenze avanzate nel campo dell’innovazione tecnologica. L’Università degli Studi di Salerno si impegna a consolidare la propria presenza nel panorama della ricerca scientifica, contribuendo alla formazione di professionisti preparati per le sfide del futuro digitale.
L’Università degli Studi di Salerno accelera con decisione sulle frontiere dell’innovazione tecnologica. Il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS) ha ufficialmente aperto le selezioni per tre borse di studio rivolte a giovani ricercatori pronti a esplorare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
