Défense d’Ancone l’assedio del 1799 nel libro curato da Bruschi

Nel 1799, Ancona visse uno dei momenti più lunghi e intensi della sua storia, con un assedio durato da maggio a novembre. Durante quel periodo, la città fu sottoposta a un assedio che coinvolse forze militari e civili, provocando tensioni e sofferenze tra gli abitanti. Un volume curato da Bruschi approfondisce quegli eventi, offrendo una narrazione dettagliata di quella fase critica.

Dal maggio al novembre 1799 Ancona subì uno dei più lunghi e drammatici assedi della sua millenaria storia. Un testimone oculare ne ripercorse gli avvenimenti dandoci una panoramica generale del clima e delle vicende che la città visse in quel travagliato periodo. Finalmente, dopo più di 220 anni, possiamo disporre della traduzione italiana di quella cronaca riportata in maniera dettagliata ma anche in uno stile romantico così come nei migliori romanzi dell’Ottocento. "Défense d’Ancone. Cronaca di un assedio" di Michel-Ange-Barnard Mangourit, curato per la casa editrice Affinità elettive dal comandante Claudio Bruschi (foto) e tradotto dalla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Défense d’Ancone", l’assedio del 1799 nel libro curato da Bruschi Articoli correlati Leggi anche: “Cervello e fisica quantistica”, la presentazione del libro curato da Alessandro Rossi Le seconde vite delle Certose, a Capri si presenta il libro curato da Gemma Belli e Alessandra PaniccoRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Contenuti utili per approfondire Défense d'Ancone l'assedio del 1799 nel... Zoo Art Show: l'immenso museo temporaneo di street art a Paris La Défense - proroghe4000 m² dedicati alla street art da scoprire su quattro piani di un edificio situato sul piazzale di Paris La Défense. Questo è ciò che vi aspetta allo Zoo Art Show, descritto come il museo immersivo ... sortiraparis.com Arena La Défense di Parigi: il più grande impianto indoor d'EuropaUna mecca dell'intrattenimento situata nella regione Hauts-de-Seine, l'Arena Paris La Défense è una struttura polivalente che incarna la perfetta fusione dei mondi della musica e dello sport. Questa ... sortiraparis.com