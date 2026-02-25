Cervello e fisica quantistica la presentazione del libro curato da Alessandro Rossi

“Cervello e fisica quantistica. Due giganti a confronto”. Questo il titolo del volume che verrà presentato alle ore 18 di martedì 3 marzo al Conventino Caffè Letterario, al numero 20 di via Giano della Bella a Firenze. Il libro è curato dal professor Alessandro Rossi ed è pubblicato, per iniziativa della Fondazione Gianfranco Salvini, dalla casa editrice Fuorionda. Alla presentazione, con lo stesso Rossi, interverrà il giornalista Francesco Selvi. “Dove il mistero della mente incontra la magia dei quanti. Il cervello e la meccanica quantistica: due universi misteriosi, due giganti a confronto. Da un lato, la macchina biologica che genera pensieri, emozioni e coscienza. Dall’altro, la teoria che ha cambiato per sempre la nostra idea di realtà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

