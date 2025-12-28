Le seconde vite delle Certose a Capri si presenta il libro curato da Gemma Belli e Alessandra Panicco
I Musei e Parchi Archeologici di Capri ospitano nella sede della Certosa di San Giacomo la prima presentazione del volume Le seconde vite delle Certose. Il patrimonio italiano dell’architettura certosina nell’età contemporanea, edito dalla casa editrice Allemandi a cura di Gemma Belli e Alessandra Panicco. Ai saluti istituzionali del sindaco di Capri Paolo Falco, seguirà l’introduzione del direttore delegato dei Musei e Parchi Archeologici di Capri Luca Di Franco. Presenterà il volume Fabio Mangone, professore ordinario dell’Università di Napoli Federico II, grande specialista di architettura medievale e moderna e soprattutto ampio conoscitore della storia edilizia di Capri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: “Insegnare in Europa. La professionalità docente nello spazio europeo dell’istruzione": Chiara Gemma presenta a Bruxelles il suo nuovo libro a
Leggi anche: Madre e figlia, prima che campionesse: a Como Maria Rosa Quario presenta il libro “Due Vite” dedicato a Federica Brignone
Capri: la “seconda vita” delle Certose in un volume alla Certosa di San Giacomo; Afragola, l’Istituto Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa apre le porte per l’Open Days; Pomigliano d’Arco, colpi d’arma da fuoco in un esercizio commerciale: feriti un bambino e un uomo.
Presentazione del volume “Le seconde vite delle Certose” - I Musei e Parchi Archeologici di Capri nella sede della Certosa di San Giacomo accolgono la prima presentazione del volume Le seconde vite delle Certose. napolivillage.com
Capri, alla Certosa di San Giacomo apre il nuovo Museo Archeologico - La Certosa di San Giacomo è uno dei luoghi più suggestivi di Capri, nonché la costruzione più antica dell’isola, risalente al 1371. exibart.com
Capri, la XV edizione del festival di fotografia alla Certosa di San Giacomo - Capri, al via da sabato 9 settembre fino a domenica 15 ottobre, presso la Certosa di San Giacomo, la XV ° edizione del Festival di Fotografia a Capri, a cura di Denis Curti. ilmattino.it
Buon compleanno "Caduto"! Oggi “Caduto. La seconda vita degli alberi” compie due anni! A noi sembrano venti… per tutto ciò che è successo attorno a questo libro, a cui siamo molto affezionati! Nei commenti link all'articolo completo "Le seconde vite facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.