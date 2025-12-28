Le seconde vite delle Certose a Capri si presenta il libro curato da Gemma Belli e Alessandra Panicco

I Musei e Parchi Archeologici di Capri ospitano nella sede della Certosa di San Giacomo la prima presentazione del volume Le seconde vite delle Certose. Il patrimonio italiano dell’architettura certosina nell’età contemporanea, edito dalla casa editrice Allemandi a cura di Gemma Belli e Alessandra Panicco. Ai saluti istituzionali del sindaco di Capri Paolo Falco, seguirà l’introduzione del direttore delegato dei Musei e Parchi Archeologici di Capri Luca Di Franco. Presenterà il volume Fabio Mangone, professore ordinario dell’Università di Napoli Federico II, grande specialista di architettura medievale e moderna e soprattutto ampio conoscitore della storia edilizia di Capri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

