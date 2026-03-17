Il Senato ha iniziato l’iter legislativo del decreto Ponte, un provvedimento che prevede norme urgenti sui commissari straordinari e le concessioni. Tra i punti principali, si trova il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La scadenza per presentare eventuali emendamenti è fissata al 10 maggio. La discussione riguarda anche le modalità di sblocco dell’opera e le procedure di autorizzazione.

Il Senato ha avviato l’iter legislativo del provvedimento noto come decreto Ponte, che introduce norme urgenti sui commissari straordinari e sulle concessioni, con un occhio di riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La commissione Ambiente ha già incardinato il testo, stabilendo che entro giovedì i gruppi parlamentari potranno richiedere audizioni, mentre la scadenza per gli emendamenti è fissata per il 27 marzo alle 12:00. La conversione in legge deve avvenire tassativamente entro il 10 maggio, una scadenza stringente che segna il ritmo della procedura legislativa. I relatori incaricati di seguire il percorso sono Claudio Fazzone, presidente della commissione e esponente di Forza Italia, e Tilde Minasi, senatore della Lega. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decreto Ponte: corsa al 10 maggio per sbloccare lo Stretto

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