Approvato decreto Ponte sullo Stretto

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il Ponte sullo Stretto. Il governo ha deciso di andare avanti, superando le critiche della Corte dei Conti. Ora si aspetta solo che il Parlamento confermi il via libera definitivo.

In vista del Consiglio dei ministri di mercoledì, si discute sul nuovo decreto relativo al Ponte sullo Stretto.

Questa mattina il governo ha deciso di togliere la nomina del commissario al Ponte sullo Stretto di Messina.

Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul Ponte sullo Stretto di MessinaIl Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato, il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. (ANSA) ... gazzettadiparma.it

Ponte sullo Stretto, Dl Infrastrutture in CdM/ Stop Commissario e paletti Corte dei Conti dopo ‘blitz’ ColleDecreto Infrastrutture con norme per il Ponte sullo Stretto, la bozza oggi in CdM: nuovo confronto MIT-Quirinale sui punti chiave, ecco cosa cambia ... ilsussidiario.net

