Vigili urbani trattati come dirigenti | De Luca dovrà versare 100mila euro

Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania, è stato condannato a versare 100mila euro alla Regione. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'ex governatore, confermando la sentenza precedente. La vicenda riguarda il trattamento dei vigili urbani, che erano stati riconosciuti come dirigenti. La decisione conclude un procedimento giudiziario che riguarda aspetti amministrativi e di responsabilità dell'ex governatore.

