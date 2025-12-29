Vigili urbani trattati come dirigenti | De Luca dovrà versare 100mila euro
Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania, è stato condannato a versare 100mila euro alla Regione. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'ex governatore, confermando la sentenza precedente. La vicenda riguarda il trattamento dei vigili urbani, che erano stati riconosciuti come dirigenti. La decisione conclude un procedimento giudiziario che riguarda aspetti amministrativi e di responsabilità dell'ex governatore.
Vincenzo De Luca dovrà pagare 100mila euro alla Regione Campania. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex governatore della Campania contro la sentenza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Il Napoli perde anche davanti al Tar: dovrà pagare i vigili urbani usati durante le partite allo Stadio Maradona
Leggi anche: Ponte, De Luca detta le condizioni: "Legge speciale per Messina che non dovrà subire l'opera"
Vigili urbani Lucca, 'stanno arrivando false multe per autovelox tramite e-mail'. 'Non rispondente a link malevolo, è una truffa' #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook
Vigili urbani Lucca, 'stanno arrivando false multe per autovelox tramite e-mail'. 'Non rispondente a link malevolo, è una truffa' #ANSAmotori #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.