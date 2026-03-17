De Laurentiis prepara il blitz | pronti sul tavolo 100 milioni

Aurelio De Laurentiis ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro e ha affidato la guida tecnica a Antonio Conte. Dopo aver adottato un atteggiamento più riservato, il presidente ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche per evitare tensioni all’interno del club. La strategia comunicativa è ora più discreta, e le decisioni sono state prese senza annunci pubblici.

Aurelio De Laurentiis, dopo aver affidato la panchina a Antonio Conte, ha deciso di cambiare anche strategia comunicativa: profilo basso, niente sortite pubbliche che potrebbero destabilizzare l’ambiente. Ma dietro le quinte, gli azzurri si preparano a un mercato di respiro internazionale. Secondo quanto riporta Armando Areniello, esperto di calciomercato di ‘7 Gold’ e ‘Tribuna.com’, il patron partenopeo è pronto a stanziare 100 milioni di euro per la sessione estiva. Una cifra che potrebbe rivoluzionare la rosa a disposizione dell’allenatore salentino. Il piano faraonico del presidente azzurro. De Laurentiis ha capito il messaggio: Conte merita risorse all’altezza della sua ambizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Laurentiis prepara il blitz: pronti sul tavolo 100 milioni Articoli correlati Napoli, spesa cresciuta di oltre 100 milioni in due anni. De Laurentiis metterà un frenoAurelio De Laurentiis è stato l’antesignano del fair play finanziario, prima ancora che Uefa e Figc lo trasformassero nel manuale delle promosse e... Napoli, spesa aumentata di oltre 100 milioni: De Laurentiis annuncia un taglio dei costiun modello economico fondato sulla sostenibilità ha caratterizzato la gestione del napoli negli anni, anticipando principi che oggi richiedono un... Una raccolta di contenuti su Laurentiis prepara Temi più discussi: Napoli. De Laurentiis prepara il Conte-ter ma non vuole un altro caso-Spalletti: c'è l'identikit del successore; Napoli, De Laurentiis conferma Conte e promette un’altra estate da record; ESCLUSIVA | De Laurentiis prepara un altro mercato faraonico per il Napoli: svelato il budget a disposizione di Conte per l'estate; DE LAURENTIIS PREPARA DUE MOSSE PER CONTE: NUOVO CENTRO SPORTIVO E PROGETTO STADIO. Napoli. De Laurentiis prepara il Conte-ter ma non vuole un altro caso-Spalletti: c'è l'identikit del successoreIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis punta a rinnovare il rapporto con Antonio Conte per il terzo anno ma pensa già al successore: Italiano, Maresca, De Zerbi o Palladino ... sport.virgilio.it Napoli, mercato da 130 milioni. Il Mattino: De Laurentiis conferma ConteIl futuro di Antonio Conte al Napoli non sembra in discussione. Il Mattino racconta un clima molto diverso rispetto al passato che ha spesso accompagnato. tuttomercatoweb.com Il Mattino: “#Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna” - facebook.com facebook