De Bruyne corteggiato dagli Stati Uniti ma il Napoli chiude le porte Ekrem Konur

Negli ultimi giorni sono circolate voci su un possibile trasferimento di Kevin De Bruyne negli Stati Uniti, ma il Napoli ha deciso di non aprire alle trattative. La notizia si riferisce a un interesse da parte di club statunitensi, mentre la società partenopea ha confermato di aver chiuso le porte a qualsiasi proposta. Attualmente, non ci sono altri dettagli ufficiali su eventuali sviluppi futuri.

Negli ultimi giorni sono circolate voci su un possibile trasferimento di Kevin De Bruyne negli Stati Uniti, ma a nostro avviso si tratta di scenari difficilmente realizzabili. Il Napoli punta chiaramente a trattenerlo e farà valere l’ultimo anno del contratto, valido fino al 2027. Difficile dunque immaginare che il centrocampista belga lasci il club azzurro a cuor leggero, soprattutto considerando quanto sia centrale nel progetto di Antonio Conte. Scrive Ekrem Konur, esperto di calciomercato, su X: “Kevin De Bruyne: possibile trasferimento in Mls. Secondo alcune fonti, una sfida finale negli Stati Uniti rimane sul tavolo. Il Napoli vuole trattenerlo e intende far valere l’ultimo anno del suo contratto, che scade nel 2027?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne corteggiato dagli Stati Uniti, ma il Napoli chiude le porte (Ekrem Konur) Articoli correlati Leggi anche: Denkey di nuovo nel mirino del Napoli, costo stimato intorno ai 20 milioni (Ekrem Konur) Jorge Carrascal sul taccuino di Manna: sul piatto 20 milioni di euro (Ekrem Konur)Napoli punta Jorge Carrascal, esterno del Flamengo per cui il Marsiglia ha offerto 15 milioni, rifiutati.