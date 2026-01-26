Il Napoli si inserisce nuovamente nella trattativa per Kévin Denkey, attaccante togolese stimato intorno ai 20 milioni di euro. Con Lukaku ancora in fase di recupero e il suo futuro incerto, il club potrebbe accelerare l’acquisto di Denkey, valutato tra 14 e 16 milioni. Il Cincinnati, invece, chiede offerte tra 25 e 30 milioni, considerando i prossimi Mondiali del 2026.

Il Napoli guida la corsa per Kévin Denkey, attaccante molto simile a Osimhen. Con Lukaku appena rientrato da un lungo infortunio e il suo futuro incerto, il club potrebbe accelerare l’acquisto del centravanti togolese, valutato tra 14 e 16 milioni ma con il Cincinnati che punta a offerte tra 25 e 30 milioni, in vista dei Mondiali 2026. EXCL: Napoli are leading the race to sign FC Cincinnati striker Kévin Denkey. The Togo international is viewed as a successor to Victor Osimhen, with Bundesliga and Premier League clubs also circling. Valuation: €25m–€30m https:t.coWiH4c7w9wu https:t.colIsHdkZedE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 26, 2026 Denkey è il nuovo Osimhen?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Denkey di nuovo nel mirino del Napoli, costo stimato intorno ai 20 milioni (Ekrem Konur)

