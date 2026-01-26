Denkey di nuovo nel mirino del Napoli costo stimato intorno ai 20 milioni Ekrem Konur
Il Napoli si inserisce nuovamente nella trattativa per Kévin Denkey, attaccante togolese stimato intorno ai 20 milioni di euro. Con Lukaku ancora in fase di recupero e il suo futuro incerto, il club potrebbe accelerare l’acquisto di Denkey, valutato tra 14 e 16 milioni. Il Cincinnati, invece, chiede offerte tra 25 e 30 milioni, considerando i prossimi Mondiali del 2026.
Il Napoli guida la corsa per Kévin Denkey, attaccante molto simile a Osimhen. Con Lukaku appena rientrato da un lungo infortunio e il suo futuro incerto, il club potrebbe accelerare l’acquisto del centravanti togolese, valutato tra 14 e 16 milioni ma con il Cincinnati che punta a offerte tra 25 e 30 milioni, in vista dei Mondiali 2026. EXCL: Napoli are leading the race to sign FC Cincinnati striker Kévin Denkey. The Togo international is viewed as a successor to Victor Osimhen, with Bundesliga and Premier League clubs also circling. Valuation: €25m–€30m https:t.coWiH4c7w9wu https:t.colIsHdkZedE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 26, 2026 Denkey è il nuovo Osimhen?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
