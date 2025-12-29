Napoli continua a monitorare Jorge Carrascal, esterno del Flamengo, considerato obiettivo importante per la rosa. Il Marsiglia ha già offerto 15 milioni di euro, ma la proposta è stata respinta. Secondo alcune fonti, il club francese avrebbe nel mirino una cifra vicina ai 20 milioni. La trattativa resta in evoluzione, con il Napoli che valuta possibili alternative e opportunità sul mercato.

Napoli punta Jorge Carrascal, esterno del Flamengo per cui il Marsiglia ha offerto 15 milioni, rifiutati. Il club brasiliano chiede 20 milioni, cifra su cui Napoli e Wolverhampton potrebbero muoversi. Carrascal è apprezzato per sacrificio e continuità, ideale per le rotazioni offensive. Napoli interessato a Jorge Carrascal. Ekrem Konur, esperto di calciomercato, scrive su X: “Il Marsiglia ha presentato un’offerta ufficiale da 15 milioni di euro al Flamengo per Jorge Carrascal, ma è stata respinta. De Zerbi ha approvato il profilo, ma il Flamengo chiede di più. Napoli e Wolverhampton potrebbero farsi avanti con offerte da 20 milioni”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Jorge Carrascal sul taccuino di Manna: sul piatto 20 milioni di euro (Ekrem Konur)

Jorge Carrascal calmó las aguas: no solo regresó rápido, sino que fue figura de Flamengo en el Brasileirão contra São Paulo - El fuerte golpe en las costillas que había sufrido en el partido contra Sport Recife, el pasado 1o. eltiempo.com

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia - Jorge Carrascal venía de ser figura en el 'Mengao' para obtener el pase a la final de la Copa Libertadores - infobae.com

Jorge Carrascal reapareció con Flamengo: lesión quedó en el olvido - Ya no hay que preocuparse por Jorge Carrascal, quien hace unos días sufrió una lesión en su espalda por la que se puso en duda su presencia en la final de la Copa Libertadores, con Flamengo, y en la ... futbolred.com

MERCATO - Konur: "Marsiglia, offerta da 15 milioni al Flamengo per Jorge Carrascal, no dei brasiliani, anche il Napoli sulle sue tracce" ift.tt/n49sAZW x.com