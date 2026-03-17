David Vlahovic Gimenez Lukaku Thuram l' estate calda dei bomber tutte le piste di mercato

Durante l'estate si sono fatte molte voci sui possibili trasferimenti di attaccanti come Vlahovic, Gimenez, Lukaku e Thuram. La Juventus sta pensando a nuovi rinforzi per il reparto offensivo, mentre il Milan, l'Inter e il Napoli stanno valutando diverse opzioni per rinforzare le proprie rose. Le trattative sono in corso e le trattative sono ancora aperte.

Una volta c'era una formula commerciale di successo: prendi tre paghi due. Ai nostri tempi in Serie A, invece, c'è una zavorra sul mercato: soprattutto degli attaccanti. Accade, infatti, che i grandi club per avere due centravanti debbano fare i conti con gli esuberi di tre deludenti protagonisti dell'ultima stagione. Forse esageriamo un po' nei numeri, ma non nella sostanza. Il caso della Juventus è emblematico. Sono i giorni in cui tutti gli sguardi sono rivolti al rinnovo (auspicato) di Dušan Vlahovic, mentre Spalletti lascia nell'anonimato sia David sia Openda, i due protagonisti dell'ultima estate del mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - David, Vlahovic, Gimenez, Lukaku, Thuram... l'estate calda dei bomber, tutte le piste di mercato Articoli correlati Leggi anche: Mercato Inter, ipotesi Vlahovic in caso di addio di Thuram Leggi anche: Thuram lascia l’Inter in estate? Le sirene inglesi e il boom dei giovani Tutti gli aggiornamenti su David Vlahovic Gimenez Lukaku Thuram... Argomenti discussi: Il ritorno dei bomber per l’Europa: da Malen a Vlahovic, torna Lukaku. Il ritorno dei bomber per l’Europa: da Malen a Vlahovic, torna LukakuÈ il momento degli attaccanti, quelli che non c’erano o per infortunio o perché arrivati in Serie A a metà stagione. Fino ad oggi nessuno degli allenatori delle big ... ilmessaggero.it Il week-end nero dei bomber di A Ma non è sempre colpa loroLautaro che litiga con Conte che al centravanti rinuncia, la serie nera di David, Vlahovic, Dovbyk e Ferguson. E Gimenez poco stimato dall’ambiente Non è stato un bel week-end per gli arbitri della ... panorama.it