David Vlahovic Gimenez Lukaku Thuram l' estate calda dei bomber tutte le piste di mercato

Da gazzetta.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'estate si sono fatte molte voci sui possibili trasferimenti di attaccanti come Vlahovic, Gimenez, Lukaku e Thuram. La Juventus sta pensando a nuovi rinforzi per il reparto offensivo, mentre il Milan, l'Inter e il Napoli stanno valutando diverse opzioni per rinforzare le proprie rose. Le trattative sono in corso e le trattative sono ancora aperte.

Una volta c'era una formula commerciale di successo: prendi tre paghi due. Ai nostri tempi in Serie A, invece, c'è una zavorra sul mercato: soprattutto degli attaccanti. Accade, infatti, che i grandi club per avere due centravanti debbano fare i conti con gli esuberi di tre deludenti protagonisti dell'ultima stagione. Forse esageriamo un po' nei numeri, ma non nella sostanza. Il caso della Juventus è emblematico. Sono i giorni in cui tutti gli sguardi sono rivolti al rinnovo (auspicato) di Dušan Vlahovic, mentre Spalletti lascia nell'anonimato sia David sia Openda, i due protagonisti dell'ultima estate del mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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