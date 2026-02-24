mercato inter ipotesi vlahovic in caso di addio di thuram

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare l’Inter se Thuram dovesse partire, causa delle trattative in corso tra le due squadre. La società nerazzurra valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco, mentre il futuro del serbo resta in bilico. La situazione si sbloccherà nelle prossime settimane, quando si definiranno anche le strategie di mercato. La decisione finale potrebbe cambiare le carte in tavola per la formazione milanese.

Si prospettano settimane di snodo per il destino di Dusan Vlahovic, non soltanto in vista del rientro previsto per marzo dopo l’infotunio, ma anche soprattutto per il futuro contrattuale del serbo. Il suo legame con la Juventus è in scadenza il 30 giugno 2026, e se in passato la separazione sembrava scontata, oggi gli equilibri potrebbero essere mutati. La frattura di qualche mese fa pare essersi ricomposta, lasciando intravedere una possibilità di permanenza a Torino. Intanto, l’ Inter scruta la situazione con curiosità, pronta a muoversi qualora dovesse emergere una reale opportunità di mercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Vlahovic al posto di Thuram, intreccio Frattesi-McKennie: Inter e Juve si gioca anche sul mercatoDusan Vlahovic si prepara a prendere il posto di Marcus Thuram, mentre Frattesi e McKennie si contendono un ruolo fondamentale nelle strategie di Inter e Juventus.

Vlahovic Inter, affare possibile in un solo caso: spunta questa ipotesi per vedere il serbo in nerazzurro. Le ultimissimeL’Inter aspetta e monitora la situazione di Vlahovic.

