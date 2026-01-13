Le suore Immacolatine di Torino chiedono un milione di euro di risarcimento contro Don Alì

Le suore Immacolatine di Torino hanno presentato una richiesta di risarcimento di un milione di euro nei confronti di Don Alì e del gruppo coinvolto nell’aggressione a un insegnante elementare. La causa si basa sulla volontà di ottenere un risarcimento per i danni subiti e per sostenere le esigenze legali legate all’accaduto. La vicenda evidenzia l’importanza della tutela e del rispetto delle persone in ambito scolastico e comunitario.

Le suore Immacolatine di Torino hanno chiesto un risarcimento di un milione di euro contro Don Alì e il gruppo coinvolto nell ’aggressione a un insegnante elementare. Nella richiesta, presentata nelle sedi competenti, come riporta Open, si fa riferimento non solo alla violenza dell’episodio, ma anche alla gravità delle accuse lanciate pubblicamente e rivelatesi prive di fondamento. Il risarcimento è stato quantificato in base all’impatto dell’evento e al danno reputazionale subito dal docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Maestro aggredito da Don Alì, le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang del tiktoker Leggi anche: Le suore difendono il maestro aggredito dal maranza violento a Torino: “Don Alì, c’è il perdono: riprenditi la vita” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Aggressione al prof, le suore chiedono un milione di danni alla gang di don Alì; Le suore Immacolatine di Torino chiedono un milione di euro di risarcimento contro Don Alì; Insegnante aggredito a Torino: le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang di Don Alì, il re dei maranza; Maestro aggredito da Don Alì, le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang del tiktoker. Insegnante aggredito a Torino: le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang di Don Alì, il re dei maranza - Le suore si rivolgono a due ragazzi indagati con Alì Said per aver picchiato un maestro di scuola elementare davanti alla figlia di pochi anni e a una terza persona che avrebbe contribuito a diffonder ... msn.com

Suore Immacolatine chiedono un milione di euro di risarcimento alla gang di Don Alì - Le suore Immacolatine di Torino chiedono un risarcimento di un milione di euro alla gang di Don Alì per danni subiti. cronachedellacampania.it

Maestro aggredito da Don Alì, le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang del tiktoker - Oltre a loro, nel mirino c'è anche un maestro di boxe sospettato di essere il mandante dell'aggressione L'articolo Maestro aggredito da Don Alì, le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro ... msn.com

Torino – Le suore Immacolatine, che gestiscono l’istituto paritario di via Vestigné a Barriera di Milano dove lavora la vittima, hanno formalizzato una richiesta di risarcimento danni da un milione di euro nei confronti della «gang» guidata dal tiktoker Don Alì (ver x.com

L’aggressione al maestro di scuola andrebbe risarcita con un milione di euro. È la richiesta, come riporta La Stampa, che avrebbero presentato a dicembre le suore Immacolatine di Torino. Le religiose, assistite dall’avvocato Davide Salvo, avrebbero presentat - facebook.com facebook

