Il padre di Daniil Medvedev sulle priorità del figlio | Ora ha una famiglia gli servono soldi

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre di Daniil Medvedev ha dichiarato che il tennista russo gioca anche per motivi economici, sottolineando che ora ha una famiglia composta da due figlie e una moglie, e che ha bisogno di soldi. Ha aggiunto che le priorità di Medvedev sono cambiate rispetto al passato e che il denaro rappresenta una componente importante nella sua carriera.

Il padre di Daniil Medvedev spiega senza ipocrisie che il campione russo gioca non solo per le vittorie, ma per il denaro: "Ha una famiglia, due figlie, una moglie. Con le vittorie arrivano tanti soldi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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