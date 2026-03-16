Il padre di Daniil Medvedev sulle priorità del figlio | Ora ha una famiglia gli servono soldi

Il padre di Daniil Medvedev ha dichiarato che il tennista russo gioca anche per motivi economici, sottolineando che ora ha una famiglia composta da due figlie e una moglie, e che ha bisogno di soldi. Ha aggiunto che le priorità di Medvedev sono cambiate rispetto al passato e che il denaro rappresenta una componente importante nella sua carriera.