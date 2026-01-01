La Ruota della Fortuna Nicola vince 200mila euro | sbaglia due risposte e azzecca quella col premio massimo

Nicola ha partecipato a La Ruota della Fortuna e, dopo aver sbagliato le prime due risposte, ha indovinato quella decisiva, portandosi a casa il premio massimo di 200 mila euro. L’episodio ha attirato l’attenzione, dimostrando come anche gli errori possano portare a risultati sorprendenti. La sua vittoria evidenzia l’imprevedibilità e l’emozione che caratterizzano questo quiz televisivo.

A La Ruota della Fortuna Nicola sbaglia le prime due risposte e indovina la terza alla Ruota delle Meraviglie: dentro c'erano 200mila euro, il premio massimo. Mediaset non si è fermata neanche all'ultimo dell'anno.

Fortuna nuova campionessa di La ruota della fortuna, segue il consiglio del figlio e vince: il finale in lacrime - Fortuna è stata la campionessa di La ruota della Fortuna ieri sera, domenica 21 dicembre: ha giocato alla Ruota delle Meraviglie con un bottino da 13 ... fanpage.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime: vittoria clamorosa - Emozioni forti, lacrime e una vittoria straordinaria: la puntata del 6 novembre de La Ruota della Fortuna è stata particolarmente travolgente. dilei.it

A La Ruota della Fortuna stasera Cristiano Malgioglio, ospite in studio, ha sgridato Samira Lui - facebook.com facebook

