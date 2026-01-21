Flavio campione imbattibile de La Ruota della Fortuna | vinti 200mila euro

Flavio, giovane sviluppatore di Fara Sabina, si conferma campione di “La Ruota della Fortuna”, portando a casa 200 mila euro. Con la sua presenza tranquilla e determinata, dimostra che la costanza può portare a risultati importanti. La sua vittoria rafforza l’interesse per il programma, offrendo un esempio di successo senza eccessi o spettacolarizzazioni.

Flavio, ventottenne sviluppatore informatico di Fara Sabina, continua a stupire a La Ruota della Fortuna. Durante la puntata andata in onda martedì 20 gennaio su Canale 5, il giovane si è confermato campione per la quarta volta, conquistando il montepremi di 200mila euro. Superata ogni fase del gioco con lucidità. Nel corso della puntata, Flavio ha dominato la prima fase del quiz, respingendo con sicurezza i tentativi dei concorrenti Martina e Renato. Giunto al gioco finale con un montepremi iniziale di oltre 11mila euro, ha mostrato grande sangue freddo nel risolvere i tre tabelloni necessari per accedere alle buste della Ruota delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

