A Modena, il 17 marzo 2026, si svolgono accertamenti su un reggiseno per verificare se appartenga a Daniela Ruggi. L’analisi mira a confermare l’eventuale presenza del capo di abbigliamento come prova nel caso. Oltre a confermare l’identità, potrebbe rivelare tracce dell’autore del presunto omicidio. I risultati degli esami sono attesi nelle prossime ore.

Modena, 17 marzo 2026 – Un’analisi che accerterà se quell’indumento intimo davvero fosse di Daniela – e questo avallerebbe l’ipotesi che la giovane sia stata uccisa all’interno della torre – ma che potrebbe anche far emergere tracce del suo presunto assassino. È fissato per domani alle 9 al Ris di Parma l’inizio degli accertamenti tecnici irripetibili sulla coppa di reggiseno trovata accanto al teschio di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa da Vitriola di Montefiorino nel settembre del 2024. Caso Daniela Ruggi, l’inchiesta: spuntano un quaderno e una lista con 13 nomi. Contatti al setaccio In quella sede, infatti, saranno svolti prelievi di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi, arrivano i super esperti: accertamenti sul reggiseno

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