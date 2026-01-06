Daniela Ruggi trovato un reggiseno e un teschio vicino casa | indagato lo sceriffo La madre della 32enne | Spero non sia lei
Daniela Ruggi, trovata con un reggiseno e un teschio vicino casa, è sotto indagine. La madre della 32enne esprime speranza che non sia coinvolta. Intanto, il primo gennaio, due escursionisti di urbex hanno esplorato una casa-torre abbandonata a Vitriola. Le indagini proseguono per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità.
Il primo giorno dell'anno, due escursionisti appassionati di edifici abbandonati - forse degli urbexers (esploratori urbani) - si sono avventurati in una casa-torre diroccata tra Vitriola. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: La scomparsa di Daniela Ruggi, vicino a casa spuntano un teschio e un reggiseno. La mamma disperata: “Spero non sia lei”
Leggi anche: Scomparsa Daniela Ruggi, trovati 'resti umani e un reggiseno' vicino al casolare in cui abitava la 32enne, possibile svolta nel caso
Daniela Ruggi, ultime notizie: trovati resti umani vicino alla casa della 32enne scomparsa. “C’è intimo femminile”; Daniela Ruggi scomparsa. Trovati resti umani a pochi metri da casa sua: Serve l’esame del Dna; Daniela Ruggi sparita. Lo ‘sceriffo’ Lanza: Spero ancora sia viva. Capelli vicino ai resti; Scomparsa Daniela Ruggi, trovati 'resti umani e un reggiseno' vicino al casolare in cui abitava la 32enne, possibile svolta nel caso.
Daniela Ruggi, trovato un reggiseno e un teschio vicino casa: indagato lo "sceriffo". La madre della 32enne: «Spero non sia lei» - Il primo giorno dell'anno, due escursionisti appassionati di edifici abbandonati - leggo.it
Scomparsa Daniela, trovati teschio e reggiseno vicino a casa (1 / 2) - Vediamo che cosa è successo nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare e davvero assurdo i dettagli sono davvero ... donna.fidelityhouse.eu
Scomparsa di Daniela Ruggi, le lacrime dello "sceriffo" dopo il ritrovamento di resti, "spero che non sia lei" - Resti trovati vicino all'abitazione di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2024. virgilio.it
+ DANIELA RUGGI: PARLA LO SCRIFFO + La speranza di ritrovare Daniela purtroppo è sempre flebile. È quello che pensa Domenico Lanza, lo “sceriffo”, tutt’ora l’unico indagato per sequestro di persona nell’ambito della scomparsa di Daniela Ruggi da Vitri - facebook.com facebook
Scomparsa Daniela Ruggi, trovati 'resti umani e un reggiseno' vicino al casolare in cui abitava la 32enne, possibile svolta nel caso x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.