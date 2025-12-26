Dall' Argentina | Il Boca Juniors ha ricevuto una proposta dal Napoli per giocare un' amichevole al Maradona
Napoli e Boca Juniors sono, per eccellenza, le due squadre a cui si pensa quando si parla di Diego Armando Maradona. Dall'Argentina, negli ultimi giorni, è rimbalzata una voce secondo la quale il club partenopeo avrebbe proposto al club di Buenos Aires di disputare un'amichevole tra le due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dall'Argentina rimbalza un'indiscrezione suggestiva: il Napoli avrebbe proposto al Boca Juniors di disputare un'amichevole allo stadio Diego Armando Maradona nel 2026.
DALL'ARGENTINA - Il Napoli avrebbe proposto al Boca Juniors un'amichevole al Maradona per festeggiare il centenario del club azzurro - Secondo quanto riportato dai quotidiani argentini Olé e Tyc Sports, il Napoli avrebbe proposto al Boca Juniors un'amichevole per festeggiare i 100 anni della fondazione del club. napolimagazine.com
Dall'Argentina arriva una voce affascinante: il Napoli avrebbe avanzato al Boca Juniors la proposta di disputare un'amichevole allo stadio Diego Armando Maradona nel 2026.
