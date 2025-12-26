Napoli e Boca Juniors sono, per eccellenza, le due squadre a cui si pensa quando si parla di Diego Armando Maradona. Dall'Argentina, negli ultimi giorni, è rimbalzata una voce secondo la quale il club partenopeo avrebbe proposto al club di Buenos Aires di disputare un'amichevole tra le due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Dall'Argentina: "Il Boca Juniors ha ricevuto una proposta dal Napoli per giocare un'amichevole al Maradona"

Leggi anche: Dybala Roma, bomba dall’Argentina! Il padre di Paredes rivela: «Vuole giocare al Boca Juniors». Ecco perché il sogno potrebbe diventare realtà

Leggi anche: Calciomercato Napoli, la voce dall’Argentina: “Fatta per un giovane attaccante del Boca Juniors”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L'aereo dall'Argentina è già prenotato, a 17 anni il bomber del futuro vola verso l'Italia; Dybala al Boca, contatto! Via da Roma già a gennaio, tutto è possibile; Dall’Argentina – Il Napoli ha proposto un’amichevole col Boca al Maradona: le ultime; Roma, Gasperini fa a meno di Dybala: Vediamo come si allena. Boca e l'addio? La Joya prende tempo.

Il Napoli ha proposto al Boca un’amichevole al Maradona: l’indiscrezione dall’Argentina - Dall’Argentina rimbalza un’indiscrezione suggestiva: il Napoli avrebbe proposto al Boca Juniors di disputare un’amichevole allo stadio Diego Armando Maradona nel 2026. tuttonapoli.net

DALL'ARGENTINA - Il Napoli avrebbe proposto al Boca Juniors un'amichevole al Maradona per festeggiare il centenario del club azzurro - Secondo quanto riportato dai quotidiani argentini Olé e Tyc Sports, il Napoli avrebbe proposto al Boca Juniors un'amichevole per festeggiare i 100 anni della fondazione del club. napolimagazine.com

Il Napoli ha proposto al Boca un’amichevole per celebrare Maradona: i dettagli - Dall’Argentina arriva una voce affascinante: il Napoli avrebbe avanzato al Boca Juniors la proposta di disputare un’amichevole allo stadio Diego Armando Maradona nel 2026. msn.com