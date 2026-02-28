Operazione Ruggito del Leone Usa e Israele attaccano l’Iran | raid su tutto il Paese Trump | Non avranno mai il nucleare Netanyahu | Iraniani liberatevi dalla tirannia Esplosioni anche nello Stato ebraico

Usa e Israele hanno condotto un'operazione militare chiamata “Ruggito del leone” con attacchi diffusi in tutto il territorio iraniano. Durante la notte, sono state segnalate esplosioni in diverse località del Paese e nello Stato ebraico. Il presidente americano ha dichiarato che l’Iran non otterrà mai il nucleare, mentre il primo ministro israeliano ha invitato i cittadini iraniani a liberarsi dalla tirannia.

Nelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti”, ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando “lo stato di emergenza immediato”. “Ruggito del Leone”, il nome scelto per l’operazione. Un attacco che, secondo i media israeliani, è stato organizzato per mesi con gli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione americana per “difendere” i suoi cittadini. Per Trump Teheran stava cercando di ampliare il suo programma nucleare: “Non l’avranno mai”. Poi ai Pasdaran: “Deponete armi e avrete immunità o morte”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Tutti gli aggiornamenti su Ruggito del Leone.

