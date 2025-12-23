Manovra le dichiarazioni di voto al Senato sulla fiducia posta dal governo – La diretta tv
Al Senato si svolgono le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo riguardo alla manovra finanziaria. L’esito della votazione è previsto nelle prossime ore, dopo di che il testo passerà all’esame della Camera dei Deputati. La discussione rappresenta un passaggio importante nel percorso legislativo, che richiede l’approvazione parlamentare per procedere con le eventuali modifiche e l’attuazione delle misure previste.
Al via le dichiarazioni di voto in Aula al Senato sulla fiducia posta dal governo sulla manovra. Il via libera è atteso in giornata, poi il testo passerà alla Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Il governo pone la fiducia sulla Manovra. Giorgetti al Senato: «Parlamenti esautorati, aggiorniamo la democrazia»
Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio
La manovra in Aula al Senato. Dieci giorni per l’ok definitivo, altrimenti scatta l’esercizio provvisorio; Manovra 2026, oggi voto di fiducia al Senato. Salta norma su lavoratori-sottopagati; Manovra, dopo la discussione il governo pone la fiducia: oggi voto al Senato - Verso stralcio di cinque misure, anche norma su lavoratori sottopagati; Manovra in commissione bilancio del Senato: salta l'anticipo della pensione con i fondi. Caos sul rientro del condono edilizio 2003. Giorgetti: «Non mi dimetto».
Manovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio - La Manovra 2026 in diretta al Senato per il voto finale e l'approvazione della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef ... fanpage.it
Manovra 2026: tra taglio Irpef e nuova lotteria il voto al Senato in diretta Tv - Il governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del maxi emendamento che riscrive la prima sezione del Ddl. gioconews.it
Manovra, il Senato al voto. Il maxi emendamento torna in commissione: cancellate 5 norme - Dai lavoratori poveri allo spoils system per le Authority, via dal testo all’esame di Palazzo Madama i provvedimenti che hanno fatto discutere ... repubblica.it
#DirettaConsiglio, #ManovraEconomica, dichiarazioni di voto @G_RIGHINITW: "Da sindacati riconoscimento unanime per accordo su manovra fiscale" x.com
Italia Mattanza. . Bagarre in Senato durante la duscussione della Manovra finanziaria. Lo Sproloquio e le Bugie di Ronzulli in Senato: Concetta Damante (M5S) la Sbugiarda Senza Pietà! 22 dicembre 2025 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.