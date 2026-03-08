Dal fascino cinematografico allo street style contemporaneo | come abbinare il trench di pelle e renderlo protagonista assoluto della Primavera-Estate 2026

Per la Primavera-Estate 2026, il trench di pelle si conferma come un elemento di spicco nel mondo della moda. La scelta del materiale, la pelle, trasforma completamente l’aspetto di questo classico, rendendolo un protagonista del guardaroba stagionale. La tendenza combina il fascino cinematografico con uno stile street moderno, puntando su capi che si distinguono per personalità e carattere.

I l materiale fa la differenza. Nella Primavera-Estate 2026 è la pelle a dare struttura e personalità al capospalla più iconico. Ma come abbinare il trench di pelle per evitare un effetto troppo rigido o “da film”? La chiave è nei contrasti: volumi morbidi sotto, accessori essenziali, palette alleggerite che ne esaltano la modernità. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Nero totale Il trench in pelle nera è indubbiamente il più semplice da inglobare nell’outfit quotidiano. Un pezzo che si indossa senza sforzo di giorno e di sera, accostato ad altri capi in total black. Leggi anche › Questione di pelle. Il trench più desiderato di stagione è tutto fuorché neutro (e si indossa così) Sull’abito romantico Un vestito con le rouches boho chic, oppure il sempiterno abito a fiori primaverile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

