Premiati al Senato sagre ed eventi locali di Qualità | ci sono Cautano e San Salvatore Telesino

Al Senato sono stati premiati eventi e sagre locali riconosciuti come “di Qualità”, con particolare attenzione a due località. Tra le manifestazioni premiate ci sono la “Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera” di Montegualtieri e altre in territori come Cautano e San Salvatore Telesino. La cerimonia ha coinvolto diverse realtà, valorizzando le iniziative gastronomiche e culturali del territorio.

Tempo di lettura: 5 minuti Dalla “Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera” di Montegualtieri a quella “del Carciofo Violetto” di Niscemi, che oggi cerca di rinascere dopo la drammatica frana: l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia oggi ha premiato in Senato 44 “Sagre di Qualità” e 21 “Eventi di Qualità” (più tre menzioni speciali), in un evento – su iniziativa del senatore questore Antonio De Poli – dedicato al riconoscimento di tradizione e volontariato. I due marchi premiano le sagre e gli eventi che rappresentano in modo autentico l’identità dei territori. Dal 2018 al 2025 sono stati assegnati complessivamente 194 riconoscimenti “Sagra di Qualità” e 36 “Evento di Qualità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Premiati al Senato sagre ed eventi locali “di Qualità”: ci sono Cautano e San Salvatore Telesino Articoli correlati Lo Struppolo di San Salvatore Telesino protagonista alle Sagre di Qualità UNPLILe Pro Loco vincitrici si incontreranno il 15 marzo presso l’Ergife Palace Hotel per un primo evento di celebrazione con rappresentanti... La Festa dello Struppolo di San Salvatore Telesino protagonista alle Sagre di Qualità UNPLITempo di lettura: 2 minutiCresce l’attesa per la cerimonia di premiazione nazionale delle Sagre di Qualità, promossa da UNPLI – Unione Nazionale Pro... Contenuti utili per approfondire San Salvatore Telesino Argomenti discussi: Sagre, lunedì al Senato Unpli premia le eccellenze dei territori. Premiati al Senato sagre ed eventi locali di QualitàDalla Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera di Montegualtieri a quella del Carciofo Violetto di Niscemi, che oggi cerca di rinascere dopo la drammatica frana: l'Unione Nazionale Pro Loco d'Ita ... ansa.it Sagre, lunedì al Senato Unpli premia le eccellenze dei territoriRoma, 13 mar. (Adnkronos) - L’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e imm ... lanuovasardegna.it