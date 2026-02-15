Crisi ortofrutta quanto aumentano i prezzi dai campi agli scaffali | tutti i rincari

La crisi nel settore ortofrutticolo ha fatto salire i prezzi dai campi ai supermercati, colpendo tutte le tipologie di prodotti. Questo aumento riguarda il costo di prodotti come il grano duro, i carciofi, l’olio extravergine di oliva e le clementine, che già si trovano a prezzi più alti rispetto a qualche mese fa. In molte aziende agricole, i produttori segnalano che le spese di produzione sono cresciute del 20% a causa di condizioni climatiche avverse e costi energetici più alti.

Dal grano duro ai carciofi, dall'olio extravergine alle clementine, l'agroalimentare italiano sta vivendo una fase di forte tensione. Ma la crisi non si manifesta solo con l'aumento dei prezzi sugli scaffali dei supermercati. Al contrario, in molti casi parte da un crollo delle quotazioni riconosciute agli agricoltori, strette tra concorrenza estera, importazioni record e dinamiche speculative lungo la filiera. Ortofrutta: prezzi crollati nei campi, rincari al dettaglio. In base ai dati diffusi durante la mobilitazione della Coldiretti a Bari e alle analisi di settore più recenti, sebbene i prezzi alla produzione siano in forte calo (in alcuni casi crollati), i prezzi al consumo rimangono elevati o continuano a salire, spinti da dinamiche speculative e costi di logistica.