Sta arrivando Hellboy & BPRD una nuova avventura per il diavolo rosso

Il diavolo rosso più amato dei fumetti sta tornando, grazie alla pubblicazione di una nuova avventura spin off che accontenterà tutti i fan e non solo. Ecco il comunicato stampa: Dagli anni ’90 ad oggi HELLBOY ha avuto un impatto rivoluzionario sul settore dei fumetti. In un’epoca dominata dai supereroi più tradizionali, ha aperto nuove prospettive e ha ridefinito il modo di concepire la narrazione a fumetti, guadagnandosi un posto d’onore nell’immaginario collettivo. Fin da subito, il talento di Mike Mignola è stato riconosciuto e premiato: nel 1995, HELLBOY ha trionfato ai prestigiosi Eisner Awards aggiudicandosi i premi come “Best Graphic Album: Reprint” e “Best WriterArtist”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sta arrivando Hellboy & B.P.R.D, una nuova avventura per il diavolo rosso

HELLBOY & B.P.R.D.: una nuova edizione in uscita per Star ComicsStar Comics presenta una nuova edizione di Hellboy & B.

Sta arrivando la nuova raccolta a fumetti dedicata a Martin MystèreLa Sergio Bonelli Editori annuncia l’uscita della nuova raccolta a fumetti dedicata a Martin Mystère, prevista per la fine di gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Hellboy e la Magia Nera! #riassunto #film #hellboy

Sarà disponibile dal 27 gennaio il primo volume di HELLBOY & B.P.R.D. – lo spin-off che vede la collaborazione tra Mike Mignola e gli eccezionali John Arcudi, Alex Maleev e Dave Stewart – e che arriverà con una nuova edizione completamente ritradotta e c - facebook.com facebook