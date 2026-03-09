Torna il reality d' avventura di Sky con un percorso stupefacente da Bali al Giappone 

Può riprendere l'avventura di Pechino Express, il reality di Sky che quest'anno propone un percorso tra Bali e il Giappone. La nuova stagione debutta giovedì 12 marzo, trasmettendo gli episodi su Sky e in streaming su NOW. La trasmissione si conferma tra i programmi più seguiti della televisione italiana, attirando l’attenzione di un pubblico affezionato.

P echino Express, uno dei programmi più in salute della tv ricomincia con una nuova stagione questo giovedì 12 marzo, come sempre su Sky e in streaming su NOW. E come sempre condotto da Costantino della Gherardesca. Siccome le ambizioni sono alte, per questa edizione gli inviati diventano tre: Giulia Salemi (ex concorrente di PE), Lillo e Guido Meda (giornalista), uno per paese visitato, cioè Indonesia, Cina e Giappone. La corsa delle nuove coppie di Pechino Express 2026 attraversa infatti questi tre paesi dell’estremo oriente. Partenza da Bali e Java, per poi passare alla Cina (toccando città come Shangai e Nanchino ) e concludersi in Giappone, da Osaka a Kyoto: 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

