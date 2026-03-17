da trump alla guerra bombe sul referendum

Un referendum si svolge in un contesto segnato da tensioni e conflitti, mentre le notizie di bombe e scontri armati dominano le cronache. La situazione è resa ancora più complessa dalle settimane di violenza che coinvolgono diverse aree, influenzando la normale organizzazione dell’evento elettorale. Le forze in gioco si preparano a gestire le conseguenze di un clima di instabilità crescente, in un periodo di grande incertezza.

Un referendum sotto le bombe. Un'atmosfera surreale aleggia sui cinque giorni che ci separano dal duello rusticano in cui si è trasformato il referendum sulla giustizia: ci sono argomenti che con i quesiti non c'entrano nulla dalla guerra Usa-Israele-Iran al rapporto con Trump, dalle conseguenze economiche del conflitto all'invadenza russa sulla penisola testimoniata dal lavorio dell'ambasciata di Mosca su alcuni esponenti di governo (vedi il vice-ministro Cirielli) e sullo stravagante "drone russo-iraniano" in carne ossa che svolazza sulla Biennale di Venezia dopo che il Cremlino ha deciso di rimettere in piedi il suo padiglione; temi, appunto, che non hanno nulla a che vedere con l'appuntamento di domenica prossima ma che rischiano, tanto o poco, di condizionarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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