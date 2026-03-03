Colpita l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran Un' azione militare europea sarebbe un atto guerra | Bombe sui siti nucleari
Un attacco ha colpito l’ambasciata americana a Riad, mentre le forze israeliane avanzano in Libano. Nel frattempo, sono state lanciate 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran e sui siti nucleari iraniani. Un funzionario europeo ha dichiarato che un’azione militare da parte dell’Unione europea potrebbe essere interpretata come un atto di guerra. Gli Stati Uniti prevedono un aumento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Gli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, a Teheran raid sul quartier generale del regime. Trump non esclude truppe di terra | «Li facciamo a pezzi». Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Truppe di Israele avanzano in Libano, l'Idf bombarda Teheran | Trump: li facciamo a pezzi, ora arriva la grande ondata. Bombe sui siti nucleari di Natanz e IsfahanL’esercito israeliano ha dichiarato che propri soldati sono stati dispiegati in «diversi punti» nel sud del Libano, in parallelo alla campagna di...
