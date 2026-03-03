Colpita l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran Un' azione militare europea sarebbe un atto guerra | Bombe sui siti nucleari

Un attacco ha colpito l’ambasciata americana a Riad, mentre le forze israeliane avanzano in Libano. Nel frattempo, sono state lanciate 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran e sui siti nucleari iraniani. Un funzionario europeo ha dichiarato che un’azione militare da parte dell’Unione europea potrebbe essere interpretata come un atto di guerra. Gli Stati Uniti prevedono un aumento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.